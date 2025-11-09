کشت بیش از نیمی از سهمیه ابلاغی دانه روغنی کلزا (۵۴ درصد) به دو شهرستان نیشابور و میان جلگه، محقق شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی نیشابور گفت: از کل سهمیه ابلاغی ۳۰۰ هکتاری کشت کلزا خراسان رضوی، ۹۰ هکتار در بخش مرکزی، ۱۰ هکتار در بخش سرولایت شهرستان نیشابور و ۶۹ هکتار در شهرستان میان جلگه کشت شده است.

محمد شهریان افزود: کاشت دانه روغنی کلزا موجب افزایش تولید، ایجاد اشتغال، حفظ منابع آبی، صرفه جویی اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی ادامه داد: کلزا یکی از دانه‌های روغنی مهم و دارای ۲۵ تا ۵۵ درصد روغن، ۱۸ تا ۲۴ درصد پروتئین و ۱۲ تا ۲۰ درصد پوست بوده که در تولید روغن نسبت به سایر دانه‌ها از مزیت نسبی برخوردار است.

شهریان تصریح کرد: به منظور نظارت بر مراحل رشد گیاه و توصیه‌های فنی در خصوص تغذیه و مبارزه به موقع با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز، کارشناسان اداره تولیدات گیاهی و کارشناسان پهنه مراکز، بازدید‌های دوره‌ای از مزارع کشاورزان کلزا کار انجام می‌دهند.