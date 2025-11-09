سازمان ملل متحد اعلام کرد: هشتاد درصد مردم افغانستان به برق پایدار و ثابت دسترسی ندارند.

هشتاد درصد مردم افغانستان به برق پایدار دسترسی ندارند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد امروز در خبری اعلام کرد: افغانستان یکی از کشور‌هایی است که بیشترین نا امنی انرژی را در سطح جهان دارد و بیش از هشتاد درصد مردم این کشور هنوز به برق ثابت دسترسی ندارند.

به گفته این سازمان، بسیاری از خانواده‌ها برای نیاز‌های روزمره خود به هیزم متکی‌اند.

برنامه توسعه سازمان ملل هشدار داد: اتکای مردم به هیزم برای تامین نیاز‌های روزانه، بر وضعیت سلامت و محیط‌زیست تاثیر منفی می‌گذارد.

بر اساس آمار سازمان ملل، در حال حاضر مصرف سرانه انرژی در افغانستان به‌طور میانگین فقط هفتصد کیلووات در سال یعنی سی برابر کمتر از میانگین جهانی است.

حدود هفتاد درصد برق مصرفی در افغانستان وارداتی است که از کشور‌های همسایه و منطقه از جمله ازبکستان، ایران و تاجیکستان وارد می‌شود.