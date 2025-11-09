پخش زنده
عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به لزوم حفظ و گسترش فضای سبز در شهر، درخصوص خشک شدن تدریجی درختان با حصارکشی و سنگفرش میدان تجریش هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ناصر امانی امروز در صحن شورای شهر گفت: بر اساس قانون، حفظ، نگهداری و آبیاری درختان در محلهای مشمول این قانون بر عهده مالکان، ساکنان، بهرهبرداران و متصرفان است و در مورد موقوفات نیز متولیان، متصدیان یا قائممقامان قانونی آنان و همچنین مستأجران و بهرهبرداران مسئول نگهداری درختان هستند.
وی افزود: هفته گذشته در کمیسیون ماده ۷۷ پروندهای مربوط به یکی از مجموعههای دولتی بررسی شد که علیرغم دعوت رسمی، نمایندگان آن در جلسه حاضر نشدند. این پرونده مربوط به باغ لاله در منطقه پنج تهران است.
وی ادامه داد: بر اساس سرشماری شهرداری تهران در مردادماه ۱۴۰۲، این باغ دارای ۷۲۷ اصله درخت بوده است، اما در تاریخ ۷ مرداد همان سال، گزارش مردمی درباره قطع درختان از این باغ به دست شهرداری میرسد.
امانی توضیح داد: «در همان تاریخ، سازمان بوستانها از باغ بازدید کرده و علاوه بر ۱۸ درخت قطعشده قبلی، کسر ۴۳ اصله درخت دیگر نیز مشاهده و صورتجلسه میشود. مراتب بهصورت کتبی به مالک وقت ـ که بنیاد مستضعفان بوده است ـ ابلاغ میشود، اما پاسخی دریافت نمیگردد. سپس از طریق مراجع قضایی دستور پلاککوبی و سرشماری درختان صادر میشود و پرونده به کمیسیون ماده ۷ ارجاع مییابد.»
وی ادامه داد: «کمیسیون ماده ۷ نیز به درستی رأی باغ صادر کرده و بابت خشک شدن درختان جریمه تعیین میکند، اما متأسفانه توجهی به این حکم نمیشود. باغ لاله تابلو دارد و در بالای آن نوشته شده “رستورانهای سنتی”.
امانی گفت: نماینده شهرداری در جلسه اعلام کرده که علت قطع درختان، افزایش تعداد آلاچیقها بوده است. یعنی درختان قطع شدهاند تا آلاچیق ساخته شود. بر اساس مشاهدات میدانی، درختها خشک و سپس قطع شدهاند.»
امانی با ابراز تأسف از این وضعیت تاکید کرد : «وقتی گفته شد که مالکیت این باغ به سازمان جهاد کشاورزی واگذار شده، واقعاً تعجبآور بود. مجموعهای که خود متولی مسائل باغ، فضای سبز و کشاورزی کشور است، نباید تعمداً اقدام به خشککردن و قطع درختان کند. شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری تهران باید از این سازمان دعوت رسمی کنند تا در جلسه توضیح دهد که علت واقعی قطع درختان چیست؟ آیا آفتزدگی یا خشکشدن بوده؟ حتی در صورت خشک بودن درختان نیز، بدون مجوز شهرداری قطع آنها غیرقانونی است.»
وی ضمن قدردانی از شهرداری منطقه و سازمان بوستانها تأکید کرد: «به سازمان جهاد کشاورزی تذکر میدهم که به قانون تمکین کند و از این باغ ارزشمند نگهداری نماید. درختان باید آبیاری شوند و از قطع بیشتر آنها جلوگیری گردد. بهصورت غیابی، حکم قطعی جریمه به مبلغ هشت میلیارد و پانصد میلیون تومان برای این مجموعه صادر شده و باید پرداخت شود.
عضو شورای شهر تهران خاطر نشان کرد : اگر روند قطع درختان ادامه یابد، از شهرداری میخواهم از طریق مراجع قضایی پیگیری لازم را انجام دهد.»
امانی با اشاره به این موضوع گفت: «این تذکر، جوالدوزی بود که به دیگران زدیم؛ اما باید سوزنی هم به خودمان بزنیم.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت میدان تجریش پرداخت و تصریح کرد: «میدان تجریش از میادین قدیمی، زیبا و پرتردد تهران است که همواره مورد توجه شهروندان و گردشگران قرار دارد. اخیراً این میدان حصارکشی شده و عملیات سنگفرش در آن در حال انجام است. دیروز حضوری با آقای حقبین، شهردار محترم منطقه، که فردی شریف و پرتلاش است، دیدار کردم و درباره علت این اقدام پرسیدم. چون هفته گذشته گروهی از شهروندان مقابل شورا تجمع کرده بودند و همکارانم آقایان پیرهادی و کاشانی با آنان گفتوگو کردند. به گفته آنان، هدف از این پروژه ایجاد پیادهرو است و با هماهنگی پلیس، سه معبر برای عبور عابران مشخص شده است.»
وی افزود: «به شهردار منطقه عرض کردم که بهتر است در ساعات مختلف شبانهروز از میدان بازدید کنند و ترافیک سنگین آن را ببینند. در چنین شرایطی، چند نفر میتوانند از میان ترافیک و درختان عبور کنند تا به سمت شمال، شرق یا غرب بروند؟ همچنین گفتند قصد دارند مبلمان شهری نصب کنند تا مردم بنشینند و استراحت کنند. گفتم در آن شلوغی، بوق خودروها و آلودگی صوتی، چه کسی میتواند در آنجا بنشیند و آرامش پیدا کند؟»
امانی با اشاره به هشدار کارشناسان محیطزیست خاطرنشان کرد: متخصصان معتقدند سنگفرش کردن این فضا موجب فرونشست خاک و جلوگیری از تنفس ریشه درختان میشود. هرچند اطراف درختان با قابچینی مناسب محافظت شده، اما در درازمدت با بسته شدن فضای تنفس، درختان به مرور خشک خواهند شد؛ همان اتفاقی که در میدان ولیعصر رخ داد، ممکن است برای درختان میدان تجریش نیز تکرار شود. از مسئولان میخواهم بررسی کنند که آیا این اقدام درست است یا خیر.