به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این راستا تور یک‌روزه «بهاباد‌گردی» نیز برگزار می‌شود که شرکت‌کنندگان در آن از مزارع زعفران و به بازدید کرده، با تاریخ و تمدن شهرستان در موزه‌ها آشنا می‌شوند و از قلعه جنت‌آباد و سنگ‌نگاره‌های تاریخی و بازارچه صنایع دستی شهرستان دیدن می‌کنند.

همچنین امکان اقامت در بوم‌گردی «دست کند ده عروس» و بهره‌مندی از برنامه شب‌نشینی و رصد ستارگان برای شرکت‌کنندگان مهیا شده است.

این رویداد، فرصتی برای تجربه فرهنگ، طبیعت و میراث شهرستان بهاباد به شمار می‌رود و بستری مناسب برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری منطقه فراهم می‌سازد.