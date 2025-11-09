رئیس اداره ایمنی و ترافیک مازندران از کنترل ۱۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه ناوگان عمومی در هفت ماه گذشته خبر داد که از این تعداد ۳۲۰۰ مورد تخلف شناسایی و برای رسیدگی به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محسن یمینی، رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران از کنترل ۱۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه ناوگان عمومی در محورهای استان طی هفت ماه گذشته خبر داد.

وی گفت: از این تعداد ۳۲۰۰ مورد تخلف شناسایی شده که پس از بررسی در دبیرخانه کمیسیون‌های مربوطه شامل ماده ۱۱ رانندگان، ماده ۱۲ شرکت‌ها و ماده ۱۴ مالکین وسیله نقلیه طرح و منجر به رأی خواهد شد.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک استان افزود: این کنترل و نظارت بر تردد وسایل نقلیه عمومی از جمله ناوگان حامل مواد خطرناک، اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های برون‌شهری به شکل گشت‌های مشترک با پلیس راه انجام شده است.

یمینی خاطرنشان کرد: این طرح به منظور ارتقای ایمنی عبور و مرور و کاهش تصادفات و فوتی‌های جاده‌ای در کلیه محورهای مواصلاتی، پرخطر و پرتردد اجرا می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: این نظارت‌ها به صورت مستمر در قالب بازدیدهای میدانی و کنترل مدارک و تجهیزات ایمنی خودروها در پایانه‌های مسافری و محل‌های توقف ادامه دارد.