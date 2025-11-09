پخش زنده
رئیس شورای ملی زعفران ایران: ۸۵ درصد زعفران ایران به صورت فلهای و خام به خارج از کشور صادرات میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، احتشام در برنامه زنده تلویزیونی میز اقتصاد شبکه بین المللی خبر گفت: تنها ۱۵ درصد زعفران ایران به صورت بسته بندی به خارج از کشور صادر میشود و این چالش اصلی در صادرات زعفران است.
رئیس شورای ملی زعفران ایران در خصوص چالشها و مشکلات مطرح شدهی فله فروشی و قاچاق زعفران گفت: ایران بزرگترین تولید کننده زعفران جهان است و بیش از ۸۰ درصد زعفران دنیا در ایران تولید میشود و زعفران نقش بسیار مهمی در اقتصاد خراسان جنوبی و روستاها دارد.
احتشام افزود: در این خصوص باید برنامه ریزی استراتژیک داشته باشیم تا منابع حاصل از ارزش افزوده زعفران، به جیب کشاورزان وارد شود.
وی گفت: علیرغم مزیت تولید زعفران، اما این محصول مزیت دار و سودآور فاقد برنامه استراتژیک بازار و برند سازی زعفران است.
احتشام با انتقاد از نقش کم رنگ بخش دولتی برای فراوری و برندسازی زعفران ایران، افزود: قدمهای بسیار بزرگی توسط بخش خصوصی برداشته شده، اما نیازمند اقدامات گسترده است.
احتشام افزود: هم اکنون زعفران ایران در بازار جهانی ۸۵ درصد خام فروشی میشود و ۱۵ درصد به صورت بسته بندی و برند و نشان ایران به فروش میرسد.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نیز در ارتباط تلفنی با میز اقتصاد شبکه خبر گفت: تولید کننده تراکتور در کشور و متولی تولید هر خودروی صنعتی در ایران وزارت صمت و متولی تقاضا و پیگیری کننده ماشین به مزرعه وزارت جهاد کشاورزی است.
کریم ذوالفقاری با اشاره به بازه زمانی تحویل تراکتور در حال حاضر گفت: بازه زمانی خرید تراکتور در بخش خصوصی به صورت نقدی به مدت یک روز انجام میشود.
وی گفت: اما در شرکت بزرگ تراکتور سازی ایران که بیش از ۹۳ درصد تولید تراکتور کشور را دارد در برخی تراکتورها یک هفته تا ۱۰ روز، اما در برخی مدلها دو تا ۳ ماه طول میکشد، اما تمام محصولات در خرید نقدی یک ماهه است.
وی همچنین با اشاره به اینکه در سطح کشور ۲۵۰ هزار هکتار زرشک و ۱۸۰ هزار تن محصول تولید میشود، افزود: ۱۳۰ هزار تن زرشک معادل ۷۰ درصد زرشک در خراسان جنوبی تولید میشود.