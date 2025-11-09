برگزاری نشست آمادگی و هماهنگی راهداری زمستانی منطقه غرب کشور به میزبانی همدان

برگزاری نشست آمادگی و هماهنگی راهداری زمستانی منطقه غرب کشور به میزبانی همدان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون دفتر امور عملیات راهداری سازمان راهداری وحمل ونقل جاده‌ای کشور در این نشست گفت: طرح راهداری زمستانی بسته به شرایط اقلیمی استان‌ها از اوایل پاییز و معمولاً در ماه‌های آبان یا آذر آغاز می‌شود.

نوروزی با بیان اینکه در کشور ۹ هزار دستگاه ماشین‌آلات سبک، سنگین و نیمه‌سنگین فعال هستند افزود: همچنین ۱۲ هزار کاربر و راهدار هم در محور‌های مواصلاتی کشور آماده خدمت رسانی به مردم هستند.

در این نشست استان‌های کردستان، کرمانشاه، قزوین، لرستان به میزبانی استان همدان حضور داشتند.