نشست آمادگی و هماهنگی راهداری زمستانی استانهای غرب کشور در همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون دفتر امور عملیات راهداری سازمان راهداری وحمل ونقل جادهای کشور در این نشست گفت: طرح راهداری زمستانی بسته به شرایط اقلیمی استانها از اوایل پاییز و معمولاً در ماههای آبان یا آذر آغاز میشود.
نوروزی با بیان اینکه در کشور ۹ هزار دستگاه ماشینآلات سبک، سنگین و نیمهسنگین فعال هستند افزود: همچنین ۱۲ هزار کاربر و راهدار هم در محورهای مواصلاتی کشور آماده خدمت رسانی به مردم هستند.
در این نشست استانهای کردستان، کرمانشاه، قزوین، لرستان به میزبانی استان همدان حضور داشتند.