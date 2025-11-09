به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای دهقان دهنوی در دهمین جلسه کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با بیان اینکه بسیاری از کالاها همچون آرایشی و بهداشتی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و هیچ نظارتی در روند ورود این کالاها وجود ندارد، افزود: این قانون موجب می‌شود که از نظارت صفر بر ورود این محصولات جلوگیری و در یک روند قانونی این موضوع ساماندهی شود.

وی بر پیگیری و ارائه دستورالعمل از سوی همه نهادهای مربوط برای پیگیری قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی تاکید کرد.

آقای زارعی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم، قانون ساماندهی مبادلات مرزی و کوله‌بری را اقدام شاخص دولت، مجلس، و سازمان توسعه تجارت برشمرد که باید از سوی همه نهادهای عضو کارگروه با جدیت دنبال شود.