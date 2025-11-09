به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مدیرکل کمیته امداد استان تهران از شناسایی و ابطال مجوز ۲۴۰ مرکز نیکوکاری غیر فعال در پایتخت خبر داد و گفت: ادر راستای ساماندهی فعالیت گروه‌ها و مراکز خیریه، طرح پایش و ارزیابی مراکز نیکوکاری در سطح استان تهران اجرا شده است که از سال گذشته تعداد مراکز از هزار به ۷۶۰ مرکز کاهش یافته است.

سید ابوالفضل پرپنجی اظهار کرد: هدف از این اقدام، ارتقای شفافیت، نظم‌بخشی به فعالیت‌های خیرخواهانه و جلوگیری از موازی‌کاری در ارائه خدمات حمایتی است. بر اساس ضوابط جدید، همه مراکز نیکوکاری موظف‌اند اطلاعات مربوط به مددجویان، نحوه جذب و هزینه‌کرد کمک‌ها را در سامانه هوشمند امداد (سُها) ثبت کنند.

وی افزود: سامانه سُها، بستر هوشمندی است که با هدف یکپارچه‌سازی اطلاعات، نظارت دقیق بر فعالیت مراکز نیکوکاری و تسهیل ارائه خدمات حمایتی به نیازمندان طراحی شده است. با ثبت اطلاعات در این سامانه، کمیته امداد می‌تواند ضمن جلوگیری از تداخل کمک‌ها، عدالت در توزیع منابع حمایتی را بهتر رعایت کند.