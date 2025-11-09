به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ سرهنگ حسین سپه‌وند گفت:در پی دریافت گزارش‌های متعدد مردمی و شکایات شهروندان از شش استان کشور مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی با وعده ی دادن وام فوری، موضوع در دستور کار پلیس فتا استان لرستان قرار گرفت.

رئیس پلیس فتا استان لرستان افزود:مأموران پلیس فتا با اشراف اطلاعاتی سه نفر از اعضای باند کلاهبرداری در شهرستان کوهدشت را شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ سپه‌وند بیان کرد:متهمان با طراحی صفحات جعلی و تبلیغات فریبنده در شبکه‌های اجتماعی،از شهروندان خواسته بودند برای دریافت وام‌های فوری، مبالغی را به‌عنوان کارمزد یا هزینه تشکیل پرونده واریز کنند.

رئيس پليس فتا استان افزود: تاکنون یش از ۱۰ میلیارد ریال از این افراد کشف و به مالباختگان بازگردانده شده است.

وی ضمن هشدار به مردم نسبت به اعتماد به صفحات و کانال‌های غیررسمی در فضای مجازی، از کاربران خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق پایگاه پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir یا شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.