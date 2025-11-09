پخش زنده
امروز: -
دیابت که از آن به نام بیماری خاموش نیز یاد میشود تا آخر عمر با شخص میماند و عدم درمان و کنترل آن میتواند عوارض جدی برای فرد مبتلا بر جای بگذارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ۱۷ تا ۲۳ آبان ماه به نام هفته ملی دیابت نامگذاری شده است.
دیابت یا بیماری قند، یک نوع بیماری مزمن است که در آن میزان ترشح انسولین کمتر ازحد لازم است.
در حال حاضر ۶۰ درصد افراد بالای ۲۵ سال در جهان به چاقی مبتلا هستند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان میگوید: چاقی و کمتحرکی از علل ابتلا به دیابت هستند.