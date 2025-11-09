به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجت‌الاسلام نقی باقری در شورای فرهنگ عمومی این شهرستان که با موضوع توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی برگزار شد، گفت: در شهرستان کبودراهنگ علاوه بر مساجد و جلسات قرانی منازل، ۵ موسسه و ۲۵ خانه قرآنی در حال فعالیت‌های قرآنی هستند.

او افزود: اما نداشتن ساختمان دارالقرآن برای فعالیت‌های قرآنی یکی از مهمترین مشکلات است و باید دارالقرآن ثابت ایجاد و شعبه‌های قرانی در روستا‌ها و شهر‌ها ایجاد شود.

امام جمعه کبودراهنگ تأکید کرد: برای ساخت ساختمان دارالقرآن ۸۰۰ متر زمین آماده و نیازمند اعتبار برای ساخت است.

دادستان کبودراهنگ هم گفت: با ترویج برنامه‌های فرهنگی و قرآنی جرم و جنایات کاهش می‌یابد و برای انجام این کار باید دستگاه‌ها به ویژه ادارات فرهنگی برنامه‌های مناسب برای ترویج فرهنگ قرآنی داشته باشند.

امیرحسین ابراهیمی مکرم افزود: بیشتر پرونده‌های شهرستان به سهم الارث خانواده‌ها تعلق دارد که باید این کار تقسیم سهم الارث بین برادران و خواهران فرهنگ سازی شود.

مهدی سعادتمند معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری کبودراهنگ نیز گفت: استان همدان آبان ماه میزبان مسابقات سراسری قرانی مدهامتان خواهد بود که کرسی تلاوت به میزبانی شهرستان کبودراهنگ برگزار خواهد شد.