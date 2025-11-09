پخش زنده
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با گرامیداشت روز جهانی شهرسازی، بر اهمیت نقش طرحهای جامع و تفصیلی در بهبود کیفیت زندگی شهری تأکید کرد و گفت: دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری با هدف توسعه متوازن شهرها، تأمین زمین برای مسکن و رعایت ملاحظات زیستمحیطی و فنی، اقدامات گستردهای را در سال گذشته به انجام رسانده است.
به گزارش خبرنگار مسکن وشهرسازی خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در مراسم گرامیداشت روز جهانی شهرسازی ضمن تبریک به همه شهرسازان، معماران، مدیران شهری و فعالان رسانهای حوزه شهرسازی گفت:این روز یادآور اهمیت و تأثیرگذاری برنامهریزی شهری، طراحی شهری و معماری در بهبود کیفیت زندگی شهروندان است و فرصتی است تا عملکردهای مثبت در این عرصه مرور و معرفی شود.
وی با اشاره به اینکه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به ریاست وزیر راه و شهرسازی و عضویت ۱۱ وزارتخانه و نهاد ملی تشکیل میشود، افزود: این شورا عالیترین مرجع سیاستگذاری، تصمیمگیری و نظارت بر طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی در کشور است.
معاون شهرسازی و معماری با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۴۷ هزار هکتار زمین جدید به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه شده است، گفت: این اقدام معادل ۷۲ درصد عملکرد پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه بوده که با رعایت تمام ملاحظات قانونی، زیستمحیطی و فنی انجام شده است.
وی تأکید کرد: برخلاف برخی برداشتها، شورایعالی شهرسازی نه تنها مخالف تأمین زمین برای توسعه شهری نیست، بلکه این موضوع را از وظایف ذاتی خود میداند و همواره بر تأمین زمین مناسب، بهویژه برای گروههای خاص و کمدرآمد جامعه تأکید دارد.
او با اشاره به ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه افزود: افزایش ظرفیت سکونتگاهی باید با رعایت ضوابط توسعه در شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و ساحلی و جلوگیری از ساختوساز در اراضی درجه یک کشاورزی و مناطق دارای مخاطرات طبیعی از جمله سیل و فرونشست انجام شود.
معاون شهرسازی و معماری درباره تحولات جدید در تهیه طرحهای توسعه شهری نیز گفت: از سال ۱۴۰۰ با اجرای «نگرش و روش نوین تهیه طرحهای توسعه شهری»، طرحهای جامع بهصورت مسئلهمحور، مشارکتی و زمینهگرا تدوین میشوند تا هر شهر بتواند متناسب با شرایط بومی خود، راهکارهای واقعی برای مسائل شهری ارائه دهد.
وی با اشاره به محور دوم فعالیتهای ویژه معاونت شهرسازی افزود: ایجاد سامانههای هوشمند شهرسازی برای شفافیت در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها، از تهیه تا تصویب و نظارت بر اجرای طرحها در دستور کار است تا نقش عامل انسانی بهصورت تخصصی و نظارتی متمرکز شود و فرآیندها با فناوریهای نوین شهری تسهیل یابد.
معاون شهرسازی در پایان ابراز امیدواری کرد با همراهی دستگاههای عضو شورایعالی، شهرداریها، نهادهای محلی و مشارکت مردم، گامهای موثرتری در جهت توسعه پایدار، زیستپذیر و انسانی شهرهای کشور برداشته شود.