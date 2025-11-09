پخش زنده
امروز: -
دانشآموزان دختر کوثر سلماس با فریضه الهی نماز آشنا شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش سلماس از برگزاری آیین آشنایی دانشآموزان با فریضه نماز در دبیرستان دخترانه کوثر خبر داد.
احد متقدمی با اشاره به حضور ۱۰۰ دانشآموز در این برنامه گفت: این آیین با هدف آشنایی دانشآموزان با فریضه الهی نماز، قرائت و حفظ قرآن کریم برگزار شد.
او افزود: این گونه برنامهها نقش مهمی در تقویت معنویت، انس با قرآن و گسترش فرهنگ نماز در میان نسل نوجوان دارند.