به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش سلماس از برگزاری آیین آشنایی دانش‌آموزان با فریضه نماز در دبیرستان دخترانه کوثر خبر داد.

احد متقدمی با اشاره به حضور ۱۰۰ دانش‌آموز در این برنامه گفت: این آیین با هدف آشنایی دانش‌آموزان با فریضه الهی نماز، قرائت و حفظ قرآن کریم برگزار شد.

او افزود: این گونه برنامه‌ها نقش مهمی در تقویت معنویت، انس با قرآن و گسترش فرهنگ نماز در میان نسل نوجوان دارند.