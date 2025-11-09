به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، منصور خزایی گفت: از ابتدای مردادماه، ۱۳ واحد دامداری در شهرستان فامنین موفق به دریافت تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ سود ۱۵ درصد شده‌اند که مجموع پرداختی‌ها تاکنون به ۱۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است.

او هدف از اجرای این طرح را «احیای واحد‌های راکد و نیمه‌فعال، افزایش تولید گوشت قرمز و تقویت امنیت غذایی» عنوان کرد و افزود: این تسهیلات شامل واحد‌های صنعتی، نیمه‌صنعتی و روستایی بوده و دام سبک و سنگین را در بر می‌گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فامنین گفت: تا کنون ۲۱ پرونده با درخواست تسهیلاتی افزون بر ۲۴ میلیارد تومان به بانک عامل کشاورزی شهرستان معرفی شده‌اند که روند بررسی و پرداخت همچنان ادامه دارد.

منصور خزایی افزود: اجرای این طرح علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی، گامی مؤثر در جهت تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات گوشت قرمز به شمار می‌رود.