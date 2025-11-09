معاون پژوهشی مرکز فقهی ائمه اطهار گفت: در هفته پژوهش از هشت اثر علمی و پژوهشی مرتبط با فقه معاصر مرکز فقهی ائمه اطهار در هفته پژوهش رونمایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام محمد علی قاسمی افزود: نمایشگاه تخصصی ویژه هفته پژوهش هم در این هفته با موضوع فقه و کلام برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه پژوهشی این مرکز از ۸ تا ۱۳ آذر ماه برگزار می‌شود گفت: علاوه بر نمایشگاه چندین نشست علمی هم برگزار خواهد شد و همایشی هم ویژه حقوق کودکان و نوجوانان خواهیم داشت.