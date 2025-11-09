سومین جلسه بررسی اجرای ماده ۱۴ قانون هوای پاک با حضور مسئولان مرتبط، به ریاست امیرانصاری، مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان مرکزی، برگزار شد و دو دستور کار اصلی شامل انتقال واحد آندسازی شرکت ایرالکو به شهرک صنعتی خیرآباد و وضعیت کارخانه‌های ایزوگام و قیر شهرستان دلیجان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ امیرانصاری اعلام کرد که انتقال واحد آندسازی ایرالکو که موعد مقرر آن اول آبان ماه بود، به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های اساسی نظیر برق، گاز و جاده، تاکنون به تعویق افتاده است.

در این جلسه مصوبات جدیدی برای رفع موانع تعیین شد:

گازرسانی: اجرای خط لوله و ایستگاه‌های گاز توسط شرکت شهرک‌های صنعتی، شرکت گاز و پیمانکار کارخانه باید تا پایان سال جاری تکمیل شود. برق: مشکل تأمین برق کارخانه ظرف روزهای آینده برطرف خواهد شد. جاده دسترسی: مسائل مربوط به جاده دسترسی ظرف یک هفته آینده از طریق جلسات عمرانی حل و فصل می‌شود.

با توجه به تأخیرهای مکرر، مدیرکل محیط زیست استان تأکید کرد که بر اساس ماده ۱۴ قانون هوای پاک، موضوع به مراجع قضایی ارجاع شد تا اقدامات قانونی لازم جهت اعمال جریمه سه درصد از درآمد ناخالص سالانه کارخانه ایرانکو پیگیری شود.

همچنین بر رعایت جدی استانداردهای زیست‌محیطی در خصوص استفاده از پساب استاندارد تأکید گردید.



برخورد با آلایندگی کارخانه‌های ایزوگام دلیجان

در بخش دوم جلسه، وضعیت کارخانه‌های ایزوگام بررسی شد. بر اساس مصوبات پیشین، از مجموع ۵۱ واحد صنعتی، ۳۰ واحد اخطار دریافت کرده‌اند که عمدتاً به دلیل استفاده از لجن‌های اسیدی و نفتی آلاینده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی خبر داد که در این میان، پنج واحد با شدت آلایندگی بالا شناسایی شده و با حمایت دادستانی و فرمانداری، پلمب شدند.

علاوه بر این، مقرر شد برنامه‌ریزی‌های بین استانی برای جلوگیری از ورود لجن‌های آلاینده از استان‌های همجوار صورت گیرد تا از شهرک صنعتی دلیجان در برابر آلاینده‌ها محافظت شود.