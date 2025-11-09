به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دامنه‌های روستای اندرات بهشهر این روزها نه با رنگ همیشگی سبز، که با سایه‌های بنفش و قرمز گل‌های زعفران نقاشی شده است. اینجا، در دل سرسبزترین استان شمالی، "طلای سرخ" جان گرفته و قصه جدیدی برای کشاورزی مازندران می‌سازد.

یک کشاورز قدیمی که سال‌ها با برنج و گندم دست و پنجه نرم می‌کرد، با چشمانی درخشان می‌گوید: «باور کنید همین زمینی که قبلاً با هزار زحمت ۵ میلیون تومان درآمد داشت، امروز با زعفران ۱۹۰ میلیون تومان برایم سودآور شده. انگار به جای کشاورزی، گنج پیدا کرده‌ام!»

این تحول شگفت‌انگیز را "حاج حسین‌علی غلامی"، پیشگام تغییر الگوی کشت در منطقه آغاز کرد. او با شجاعت، بذر زعفران خراسان جنوبی را مهمان خاک حاصلخیز مازندران کرد و امروز ثمره آن، ۹۰ هکتار مزرعه زعفران در سراسر استان است.

زعفران مازندرانی با آن رنگ زرشکی تیره و عطر تندش، حالا نه تنها رقیب نمونه‌های خراسانی که سوغاتی جدید برای مسافران شمال شده است. کارشناسان کیفیت این زعفران را به دلیل وجود مقادیر بالای کروسین، پیکروکروسین و سافرانال استثنایی می‌دانند.

پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۶۰۰ کیلوگرم از این "طلای سرخ" از مزارع مازندران برداشت شود؛ رقمی که می‌تواند نه تنها اقتصاد کشاورزی استان، که جایگاه ایران به عنوان بزرگترین تولیدکننده زعفران جهان را نیز تحکیم بخشد.

این داستان موفقیت در حالی نوشته می‌شود که مازندران با اقلیمی کاملاً متفاوت از خراسان، ثابت کرده می‌تواند میزبان جدیدی برای طلای سرخ ایران باشد. هم‌اکنون ایران در میان ۳۰ کشور تولیدکننده زعفران رتبه اول را دارد و مازندران سهمی پررنگ در حفظ این افتخار ملی پیدا کرده است.

و اینک شمال ایران با طلای سرخش، داستان تازه‌ای برای گفتن دارد؛ داستان زمین‌هایی که از برنج و گندم خسته شده بودند و امروز با زعفران، نفس تازه کشیده‌اند.

گزارش از بنیامین مرشدی