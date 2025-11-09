پخش زنده
با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانغربی روند ساماندهی و تعریض سهراهی ایواوغلی و محل جانمایی ایست بازرسی انتظامی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانغربی امروز از سهراهی ایواوغلی در شهرستان خوی بهعنوان یکی از تقاطعهای مهم و راهبردی استان بازدید کرد.
در جریان این بازدید، ضمن بررسی روند اجرای پروژه ساماندهی، تعریض و بهسازی سهراهی ایواوغلی به طول ۲/۷ کیلومتر و با اعتباری بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان، از محل جانمایی ایست بازرسی انتظامی استان نیز بازدید و درخصوص جزئیات اجرایی آن گفتوگو شد.