به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر عامل جمعیت هلال احمر قم با اشاره به اینکه در این دوره آمادگی و مهارت‌های ویژه امدادگران و نجات گران هلال احمر کشور در آزمون‌های مختلف از ۱۸ آبان ماه تا ۳ آذر مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، گفت: در این دوره هزار و ۵۰۰ نفر از امداد گران از ۳۱ استان کشور شرکت می‌کنند که در صورت داشتن آمادگی و مهارت لازم به درجه ایثارگری هم خواهند رسید.

محمد رضا بهرامی با اشاره به اینکه امدادگران در ۱۴ رشته آمادگی و امداد و مهارت شرکت می‌کنند، افزود» امدادگران در۵ رشته مهارتی شامل نجات در سیلاب، مهارت پیش بیمارستانی، جست‌و‌جو و نجات در حوادث جاده‌ای و کوهستان، جست‌و‌جو و نجات در محیط آبی، جاده و آوار، کوهستان و فضا‌های معلق و آمادگی جسمانی هم در ۹ رشته دو ۴۵ متر، تست دو ۳۷۰۰ متر، پلانک روی ساعد، دراز ونشست، بار فیکس خوابیده، انعطاف نیم تنه رو به جلو، دوی مارپیچ، پرش طول در درجا، پرش جفت دو طرف برگزار می‌شود.

وی افزود: این دوره امدادی و مهارتی ۸ روز ویژه امدادگران آقا و ۴ روز هم ویژه امدادگران خانم تا ۳ آذر ماه ادامه دارد.