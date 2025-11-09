راهیابی «روز بیست و نهم ساعت نُه» از نیشابور به جشنواره تئاتر رضوان
تئاتر «روز بیست و نهم ساعت نُه» به عنوان نماینده نیشابور، به سی و پنجمین جشنواره استانی تئاتر خراسان رضوی (رضوان) راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور اظهار کرد: این تئاتر داستان زندگی سه خانم است که هر کدام روایت جداگانهای از حادثه انفجار قطار نیشابور را دارند.
حمیدرضا آتشی افزود: تئاتر «روز بیست و نهم ساعت نُه» به نویسندگی و کارگردانی محسن مسعودی فر، به بخش صحنهای این جشنواره راه یافته است و هما سعادت، مبینا عین آبادی، مبینا اسلامی، شهداد خلاصی در آن به ایفای نقش پرداختهاند.
وی تصریح کرد: سی و پنجمین جشنواره استانی تئاتر خراسان رضوی (رضوان) توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن هنرهای نمایشی استان، با همکاری اداره کل هنرهای نمایشی و با تاکید بر «پاسداشت و تقویت ارزشهای ایرانی اسلامی، مردمی سازی و عدالت فرهنگی» برگزار میشود.