رویداد ملی «ایرانجان» در پنجمین ایستگاه خود به خراسان جنوبی، دیار دین، دانش و فرهنگ رسید. این رویداد در آبانماه، همزمان با فصل برداشت زعفران، زرشک و انار، در حالی برگزار شد که رنگهای سرخ و ارغوانی این محصولات، جلوهای چشمنواز به دشتهای خراسان بخشیده و عطر زعفران در هوای منطقه پیچیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رویداد ملی ایرانجان، در راستای تحقق سند تحول رسانه ملی و با رویکرد هویتمحوری و عدالتگستری برگزار میشود و هدف اصلی آن، شناساندن جلوههای فرهنگی، طبیعی و تاریخی ایران به مردم است.
در گزارش تصویری این رویداد، چشماندازهایی از جادههای کوهستانی، باغهای زرشک، خانههای بومگردی و تلاش کشاورزان منطقه به تصویر کشیده شد.
هر پیچ و خم جاده، روایتگر راهی است که به «بهشت سرخ زمین» بزرگترین باغ روستایی زرشک دنیا منتهی میشود.
خانههای بومگردی نیز در این مسیر، پذیرای گردشگرانی هستند که برای تماشای زیباییهای پاییزی و آشنایی با فرهنگ غنی مردم خراسان جنوبی به این خطه سفر میکنند. سرخی زعفران و زرشک در این سرزمین، تنها رنگ طبیعت نیست، بلکه یادگار صدها سال تلاش و همت کشاورزان سختکوش این منطقه است.