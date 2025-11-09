مشاور وزیر صمت: ارز فولادیها به تالار دوم میرود
مدیرکل دفتر وزارتی وزارت صمت اعلام کرد: در هفته جاری، ارز فولادیها و زنجیره فولاد از تالار اول به تالار دوم منتقل میشود؛ اقدامی که تأثیر قابلتوجهی بر سودآوری شرکتهای فولادی خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ سیدعباس حسینی در همایش تحلیل کارنامه ششماهه صنعت فولاد گفت: احیای ستاد فولاد با هدف ایجاد فضای مستقیم برای بیان دیدگاهها و مشکلات فعالان این صنعت انجام شد تا صدای تولیدکنندگان بیواسطه شنیده شود.
وی با تأکید بر اینکه تولید گفتمان اصلی دولت چهاردهم است، گفت: تولید، قلب تپنده اقتصاد است و بدون آن اشتغال، درآمد و رفاهی وجود نخواهد داشت؛ این رویکرد بهطور کامل در هیئت دولت پذیرفته شده است.
حسینی با اشاره به چالشهای حوزه انرژی گفت: در نیمه نخست امسال، صنعت کشور حدود ۱۵۰ روز با محدودیت انرژی روبهرو بود. از سوی دیگر، میزان عدمالنفع ناشی از محدودیت برق و گاز در سال گذشته ۳۰۳ همت بود که در تابستان امسال به ۲۰۰ همت افزایش یافت.
حسینی افزود: هزینه انرژی صنایع از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ حدود ۳۲۰ درصد رشد کرده است و صنعت، برق ارزان دریافت نمیکند؛ بهطوری که ۹۰ درصد هزینه برق بر اساس مابهالتفاوت تعرفه اعلامی و اعمالی پرداخت میشود.
وی با بیان اینکه باید برای اصلاح ناترازی انرژی چارهاندیشی شود، ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، ۲.۷ درصد از رشد اقتصادی به بهرهوری اختصاص یافته و با توجه به ضعف موجود، باید برای ارتقای آن اقدامات جدی انجام شود.
به گفته مشاور وزیر صمت؛ در ششماهه نخست امسال تنها ۵۸ درصد از ظرفیت تولید فولاد کشور مورد استفاده قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۵۸ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی از کشور انجام شد، افزود: صادرات غیرنفتی کشور در نیمه نخست امسال به ۲۶ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نداشته است. ارزش صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی در سال گذشته نیز ۲۶ میلیون تن بوده است.
حسینی افزود: در هفته جاری، ارز فولادیها و زنجیره فولاد از تالار اول به تالار دوم منتقل میشود؛ اقدامی که تأثیر قابلتوجهی بر سودآوری شرکتهای فولادی خواهد داشت.
عضو هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تأکید کرد: وزارت صمت از شرکتهای فولادی میخواهد از تبلیغ سوددهی خود خودداری کنند، چراکه سودآوری وظیفه طبیعی هر بنگاه اقتصادی است.
به گفته وی، تمرکز اصلی باید بر ارتقای بهرهوری باشد، چراکه رفع ناترازیها زمانبر است و تا آن زمان تنها راهکار مؤثر، افزایش بهرهوری است.
حسینی در پایان با بیان اینکه راه برونرفت از بحرانهای تورم و رکود، تولید است و بس، افزود: همه باید برای تقویت تولید ملی و عبور از چالشهای موجود همراهی کنند.