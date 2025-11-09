مهاجم اسبق استقلال، باشگاه ذوب آهن را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، باشگاه ذوب آهن اصفهان در پرونده شکایت آرمان رمضانی به پرداخت مبلغی حدود ۴ میلیارد تومان محکوم شده است.

آرمان رمضانی که زمستان سال گذشته از استقلال به ذوب آهن رفت و حضوری کوتاه مدت در این تیم داشت، با نظر و تغییرات کادر فنی تیم اصفهانی، به مس رفسنجان رفت.

در پی شکایت آرمان رمضانی از باشگاه ذوب آهن، این باشگاه به پرداخت ۳۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون بابت اصل خواسته و یک میلیارد و ۱۸۱ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.