به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده انتظامی شهرستان پلدشت گفت: در راستای طرح ارتقای امنیت اجتماعی جهت تامین امنیت و آرامش شهروندان. با هدف برخورد با خودرو‌های مسئله دار و هنجار شکن (خودرو‌های سوتی و فاقد پلاک. پلاک مخدوش و فاقد گواهینامه) این طرح به مدت ۳ روز در شهرستان پلدشت اجرا؛ و در این راستا تعداد ۶۲ خودرو مسئله دار توقیف و روانه پارکنیگ شدند

سرهنگ اسماعیل زادگان خاطر نشان کرد: برخورد با خودرو‌های ایجاد مزاحمت و هنجار شکن در راستای تامین امنیت شهروندان بصورت مداوم در دستور کار پلیس می‌باشد.