معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان بر لزوم تداوم همکاری میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سیدمجتبی حسینی در گردهمایی ویژه فعالان اقتصادی و مدیران دستگاههای اجرایی استان گفت: نگاه مثبت مدیران اجرایی به مسائل اقتصادی، زمینهساز بهبود فضای کسبوکار در استان است.
او افزود: مصوبات این نشستها لازمالاجراست، هیچ واحد تولیدی نباید با قطع برق مواجه شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با تأکید بر رویکرد رفع مسئله در تعامل با فعالان اقتصادی تأکید کرد: فعالیت واحدهای تولیدی خط قرمز ماست و اجازه نخواهیم داد مشکلات اداری یا زیرساختی مانع تداوم کار تولید شود، در مقابل، انتظار داریم تولیدکنندگان نیز تعهدات خود را نسبت به دستگاهها و بانکها به موقع انجام دهند.
این مسئول با اشاره به اعتبارات تخصیصیافته برای حمایت از تولید در استان گفت: از یکهزار و ۲۹۰ میلیارد تومان تسهیلات حمایتی کشور، ۹۹۰ میلیارد تومان به ۱۴ دستگاه در استان تخصیص یافت.
مرتضایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان هم در این نشست گفت: ۳۳ مصوبه از ۳۵ تصمیم قبلی اجرایی شد و هدف ما رفع مسائل واقعی تولید است.