به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به مناسبت سالروز تأسیس شورای حل اختلاف، گفت‌وگویی با شهروندان اراکی انجام شد. برخی از مراجعه‌کنندگان از عملکرد این نهاد ابراز رضایت داشتند و آن را گامی مؤثر در حل و فصل اختلافات دانستند. در مقابل، گروهی دیگر از طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده‌ها انتقاد کردند و خواستار تسریع در فرآیند‌ها شدند.



صمد خدا بخشی، معاون رئیس دادگستری در امور صلح و شورا‌های حل اختلاف استان گفت: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، تعداد ۳۸ هزار و ۱۸۹ فقره پرونده به شورا ارجاع داده شد که از این تعداد، ۷ هزار و ۲۹۷ پرونده با صلح و سازش مختومه شد. این آمار نشان‌دهنده تحقق ۳۱ درصدی سازش در این مدت است. وی افزود: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز ۲۲ هزار و ۴۰۱ فقره پرونده به شورا وارد شده که از این میان، ۶ هزار و ۶۱۲ پرونده با صلح و سازش به پایان رسیده است. کارکنان شورای حل اختلاف نیز در این خصوص گفتند، هر بار که پرونده‌ای با صلح و سازش مختومه می‌شود، احساس رضایت و خوشحالی داریم؛ چرا که هدف اصلی ما ایجاد آرامش و حل مسالمت‌آمیز اختلافات است.