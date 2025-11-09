پخش زنده
همزمان با فرارسیدن ۱۸ آبان، سال روز تأسیس شورای حل اختلاف، عملکرد این نهاد در اراک مورد بررسی قرار گرفت. گزارشها حاکی از افزایش مراجعات و موفقیت نسبی در پروندههای صلح و سازش است، هرچند نارضایتیهایی نسبت به روند دادرسی نیز به گوش میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به مناسبت سالروز تأسیس شورای حل اختلاف، گفتوگویی با شهروندان اراکی انجام شد. برخی از مراجعهکنندگان از عملکرد این نهاد ابراز رضایت داشتند و آن را گامی مؤثر در حل و فصل اختلافات دانستند. در مقابل، گروهی دیگر از طولانی بودن روند رسیدگی به پروندهها انتقاد کردند و خواستار تسریع در فرآیندها شدند.
صمد خدا بخشی، معاون رئیس دادگستری در امور صلح و شوراهای حل اختلاف استان گفت: در ششماهه نخست سال ۱۴۰۳، تعداد ۳۸ هزار و ۱۸۹ فقره پرونده به شورا ارجاع داده شد که از این تعداد، ۷ هزار و ۲۹۷ پرونده با صلح و سازش مختومه شد. این آمار نشاندهنده تحقق ۳۱ درصدی سازش در این مدت است. وی افزود: در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز ۲۲ هزار و ۴۰۱ فقره پرونده به شورا وارد شده که از این میان، ۶ هزار و ۶۱۲ پرونده با صلح و سازش به پایان رسیده است. کارکنان شورای حل اختلاف نیز در این خصوص گفتند، هر بار که پروندهای با صلح و سازش مختومه میشود، احساس رضایت و خوشحالی داریم؛ چرا که هدف اصلی ما ایجاد آرامش و حل مسالمتآمیز اختلافات است.