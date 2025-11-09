به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهدگفت: این آتش‌سوزی عصر امروز اعلام و آتش‌نشانان از ۲ ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

آتشپاد دوم حسن نجمی افزود: کانون آتش‌سوزی یک واحد اداری ۸۰ متری در طبقه یازدهم این برج تجاری بود که توسط سیستم اطفای حریق خودکار مجتمع در لحظات اولیه مهار شد.

وی ادامه داد: پس از آن عملیات تهویه، رفع دودگرفتگی و جلوگیری از گسترش آتش توسط آتش‌نشانان انجام شد.

نجمی گفت: این آتش‌سوزی خسارت جانی نداشت و علت دقیق وقوع آن در دست بررسی است.

هزار و ۸۰۰ آتش‌نشان در مشهد خدمت‌رسانی می‌کنند.