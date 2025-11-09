پخش زنده
آتشسوزی در یک واحد اداری در طبقه یازدهم مجتمع پاژ واقع در میدان جانباز مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی عملیات سازمان آتشنشانی مشهدگفت: این آتشسوزی عصر امروز اعلام و آتشنشانان از ۲ ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.
آتشپاد دوم حسن نجمی افزود: کانون آتشسوزی یک واحد اداری ۸۰ متری در طبقه یازدهم این برج تجاری بود که توسط سیستم اطفای حریق خودکار مجتمع در لحظات اولیه مهار شد.
وی ادامه داد: پس از آن عملیات تهویه، رفع دودگرفتگی و جلوگیری از گسترش آتش توسط آتشنشانان انجام شد.
نجمی گفت: این آتشسوزی خسارت جانی نداشت و علت دقیق وقوع آن در دست بررسی است.
هزار و ۸۰۰ آتشنشان در مشهد خدمترسانی میکنند.