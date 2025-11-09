حاج زین‌العابدین عبداللهی، پدر شهید والامقام باب‌الله عبداللهی در تازه‌آباد سرخرود دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حاج زین‌العابدین عبداللهی، پدر شهید والامقام باب‌الله عبداللهی دار فانی را وداع گفت و پیکر او در کنار مزار فرزند شهیدش در گلزار شهدای تازه‌آباد سرخرود به خاک سپرده شد.

مراسم تشییع این پدر شهید امروز از منزل مرحوم در روستای تازه‌آباد سرخرود برگزار و پیکر او در کنار آرامگاه فرزند شهیدش در گلزار شهدای تازه‌آباد به خاک سپرده شد.

شهید باب‌الله عبداللهی که متولد سال ۱۳۴۴ بود، در چهارم خرداد ۱۳۶۱ در منطقه شلمچه به فیض شهادت نائل آمده بود.