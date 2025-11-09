به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آغاز دیدار تیم ملی بانوان ایران برابر اوگاندا از مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های تنیس روی میز بازی‌های همبستگی اسلامی به میزبانی عربستان، تیم دوبل کشورمان با ترکیب ندا شهسواری و ستایش ایلوخانی با عملکردی درخشان و با نتایج ۱۲ بر ۱۰، ۱۱ بر ۵ و ۱۱ بر ۶، تیم اوگاندا را شکست داد.

جودیت پاروین نانگونزی و جمیماه ناکاوالا تیم دوبل اوگاندا را تشکیل دادند.

شیما صفایی ملی پوش تنیس روی میز ایران در بخش انفرادی با نتیجه ۱۱ بر ۱، ۱۱ بر ۳ و ۱۱ بر ۲ مقابل جودیت میرمبه رقیب اوگاندایی به برتری قاطع دست یافت.

در آخرین بازی نیز ندا شهسواری با پیروزی بر جمیماه ناکاوالا با نتیجه ۸ بر ۱۱، ۱۱ بر ۳، ۱۱ بر ۵ برنده شد تا نتیجه نهایی ۸ بر یک به سود ملی‌پوشان ایران رقم بخورد.

ملی پوشان کشورمان در بازی نخست خود با برتری قاطع تیم بحرین را مغلوب کرده بودند.

تیم ملی بانوان تنیس روی میز ایران، فردا برای صعود به فینال رقابت‌ها به میدان خواهد رفت و با تیم ترکیه بازی می‌کند.