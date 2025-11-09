به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ امیر وهاب زاده گفت: درپی گزارش مردمی و شکایت یکی از شهروندان مبنی بر فعالیت فردی در پوشش پزشک و انجام تزریقات در منزل شخصی، ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان بندر انزلی با هماهنگی مقام قضایی و همکاری نماینده شبکه بهداشت و درمان، به محل اعلامی اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد زنی ۳۷ ساله بدون داشتن مدارک و مجوز‌های قانونی پزشکی، اقدام به انجام تزریقات و امور درمانی برای شهروندان می‌کرد.

فرمانده انتظامی بندرانزلی با بیان اینکه از این محل، مقداری مواد و تجهیزات پزشکی غیر مجاز کشف و ضبط شد گفت: این فرد پس از تکمیل پرونده برای اقدامات قانونی و سیر مراحل قضایی به مرجع ذیصلاح معرفی شد.

سرهنگ وهاب زاده با تأکید بر برخورد قاطع پلیس باهرگونه فعالیت غیر مجاز در حوزه سلامت و درمان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های ۱۱۰ اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.