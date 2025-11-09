پخش زنده
راهپیمایی ۱۳ آبان امسال در شهرهای مختلف کشور، جلوهای از حضور پرشور مردم و نوجوانانی بود که با خلاقیتهایشان، پیام استکبارستیزی را به گوش جهانیان رساندند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در گرگان اما، تصویری میان انبوه پرچمها و شعارها بیش از همه در شبکههای اجتماعی دیده شد؛ تصویری که کاربران از آن با عنوان «مکانیزم چکش» یاد کردند.
صاحب این اثر خلاقانه، محمد، دانشآموز کلاس پنجم است. او با نگاهی کودکانه، اما پیامی عمیق، از کاردستی خود میگوید: در قرآن خواندم که باید در برابر ظالم بایستیم و از مظلوم دفاع کنیم. یکی از این افراد ظالم ترامپ است.
محمد، در کنار «چکش» معروفش، موشکی با نام «سجیل» نیز ساخته است؛ یادبودی برای سردار حاجیزاده و الهامگرفته از آرمانهای شهیدان.