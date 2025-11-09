معاون بیمه‌ای صندوق روستایی تامین اجتماعی از پوشش بیمه‌ای ۳۷۵ هزار مادر روستایی و عشایری در ۲ سال گذشته خبر داد و گفت: ۱۵۰ هزار متقاضی دیگر در نوبت دریافت این بیمه هستند.

مهرزاد اکبرپور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: پس از تصویب قانون بیمه زنان روستایی و عشایری دارای سه فرزند و بیشتر در سال ۱۴۰۲، فرآیند بیمه‌پردازی با پوشش ۳۱۱ هزار نفر آغاز شد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳، با جذب حدود ۶۴ هزار نفر جدید از زنان روستایی، مجموع تعداد بیمه‌شدگان به رقم ۳۷۵ هزار نفر رسید.

معاون بیمه‌ای صندوق روستایی تامین اجتماعی گفت: هم‌اکنون علاوه بر این تعداد، حدود ۱۵۰ هزار نفر دیگر نیز پیش‌ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند و در صف دریافت خدمات بیمه‌ای قرار دارند.

اکبرپور ادامه داد: تامین اعتبار و اصلاحیه‌های قانونی مورد نیاز، دو شرط اصلی برای پوشش‌دهی به این متقاضیان جدید ذکر شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: مسئولان مربوطه در تلاشند با تامین اعتبار بتوانند بیمه‌شدگان فعلی را تمدید و متقاضیان پیش ثبت نامی را تحت پوشش قرار دهند تا این سیاست‌گذاری دقیق و حمایتی به نتیجه مطلوب خود برسد.