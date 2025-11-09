مدیرکل دامپزشکی کردستان گفت: ۲۲۰ هزار و ۷۰۳ رأس دام سبک و ۱۹ هزار رأس دام سنگین علیه بیماری تب برفکی در شهرستان سقز واکسینه شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، زیباکردار اظهار داشت: در این مرحله، با استفاده از ظرفیت نیرو‌های غیردولتی و به صورت کاملاً رایگان، عملیات مایه‌کوبی در تعداد ۲۴۳ روستای شهرستان سقز انجام شد.

وی یادآور شد: این طرح با هدف پیشگیری از شیوع بیماری تب برفکی، همزمان با سراسر استان و کشور و با اولویت واحد‌های صنعتی و نیمه صنعتی، مناطق پرجمعیت دامی و مناطق دارای سابقه بیماری اجرا شد.

تب برفکی یک بیماری مخصوص دام است که ایجاد تب شدید، آبریزش از چشم، وجود کف در دهان، زخم شدن دهان و سم از علائم این بیماری است.

کاهش شیر در دام‌ها، کاهش تولید فرآورده‌های گوشتی، کاهش باروری و بروز تلفات در دام‌های جوان از جمله خسارت‌های اقتصادی ناشی از بیماری تب برفکی است.

سالانه ۲۵ هزار تن گوشت قرمز، ۸۰ هزار تن گوشت مرغ و ۱۵۰ هزار تن شیرخام در استان تولید می‌شود.