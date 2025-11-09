پخش زنده
امروز: -
سرلشکر یوسف المدانی، در پیامی به رزمندگان گردانهای القسام و هشدار به صهیونیستها اعلام کرد: اگر دشمن جنگ را در غزه از سر بگیرد، با اجرای عملیاتهای نظامی نیروهای مسلح یمن به میدان نبرد بازخواهیم گشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرلشکر یوسف المدانی، رئیس ستاد مشترک ارتش یمن در پیامی به رزمندگان گردانهای القسام (شاخه نظامی حماس) اعلام کرد: اگر دشمن جنگ را در غزه از سر بگیرد، با اجرای عملیاتهای نظامی نیروهای مسلح یمن به میدان نبرد بازخواهیم گشت.
المدانی تصریح کرد: بر عهد خود پایبندیم و در کنار شما خواهیم بود؛ هرچقدر هم هزینه برای مان داشته باشد.
پیش از این، سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر انصارالله یمن از احتمال وقوع جنگی قریبالوقوع خبر داد و گفت: از این مرحله قدرتمندتر از گذشته بیرون آمدیم و بیتردید در آستانه دور تازهای از رویارویی با دشمن قرار داریم.