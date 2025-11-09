سرلشکر یوسف المدانی، در پیامی به رزمندگان گردان‌های القسام و هشدار به صهیونیست‌ها اعلام کرد: اگر دشمن جنگ را در غزه از سر بگیرد، با اجرای عملیات‌های نظامی نیرو‌های مسلح یمن به میدان نبرد بازخواهیم گشت.

هشدار به صهیونیست‌ها: به غزه حمله کنید به جنگ بر می‌گردیم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرلشکر یوسف المدانی، رئیس ستاد مشترک ارتش یمن در پیامی به رزمندگان گردان‌های القسام (شاخه نظامی حماس) اعلام کرد: اگر دشمن جنگ را در غزه از سر بگیرد، با اجرای عملیات‌های نظامی نیرو‌های مسلح یمن به میدان نبرد بازخواهیم گشت.

المدانی تصریح کرد: بر عهد خود پایبندیم و در کنار شما خواهیم بود؛ هرچقدر هم هزینه برای مان داشته باشد.

پیش از این، سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر انصارالله یمن از احتمال وقوع جنگی قریب‌الوقوع خبر داد و گفت: از این مرحله قدرتمندتر از گذشته بیرون آمدیم و بی‌تردید در آستانه دور تازه‌ای از رویارویی با دشمن قرار داریم.