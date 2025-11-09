مونوکسید کربن گاز بدون رنگ و بویی است که به قاتل خاموش معروف است، مسمومیت با این گاز از شایع‌ترین موارد اورژانسی در فصل سرماست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محمدجواد مقسمی رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی گلستان گفت: سال گذشته ۱۴۷ نفر از گلستانی‌ها دچار مسمومیت با این گاز شدند و امسال هم ۴۹ نفر با علائم مسمومیت با این گاز به مراکز درمانی منتقل شدند.

او افزود: خستگی، خواب آلودگی، خمیازه کشیدن ممتد، کبودی لب و ناخن‌ها از جمله علائم مسمومیت با این گاز است.

در سال ۱۴۰۳، ۱۳ نفر و نیمه نخست امسال ۴ نفر قربانی این قاتل خاموش شده‌اند.

این مسمومیت بر اثر استفاده نادرست با وسایل گرمایشی ایجاد می‌شود.