به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: این طرح براساس ابلاغ مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با هدف کاهش و کنترل رفتار‌های خودآسیب‌رسان و پیشگیری از آسیب به خود در میان دانشجویان و دستیاران، در این دانشگاه اجرا می‌شود.

دکتر حمیده صمدی با اشاره به ضرورت اجرای طرح، اظهار کرد: آسیب به خود یکی از مهم‌ترین چالش‌های سلامت روان در جوامع امروزی است و در میان جوانان و دانشجویان، به دلیل ویژگی‌های خاص این دوره و فشار‌های تحصیلی، به عنوان معضلی جدّی شناخته می‌شود.

به گفته وی، اقدام به آسیب به خود علاوه بر پیامد‌های فردی و خانوادگی، تبعات روانی، اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای جامعه به همراه دارد و می‌تواند موجب کاهش کیفیت زندگی و تضعیف سرمایه اجتماعی شود.

دکتر صمدی با تشریح عوامل مؤثر در بروز رفتار‌های خودآسیب‌رسان در دانشجویان، گفت: آسیب به خود، پدیده‌ای چندعاملی است که متأثر از عوامل روان‌شناختی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شکل می‌گیرد.

وی افزود: اختلالات روانی از جمله افسردگی، اضطراب و اختلالات خلقی، فشار‌های تحصیلی، احساس ناکامی و انزوای اجتماعی از مهم‌ترین عوامل فردی مؤثر در بروز این رفتار‌ها هستند؛ همچنین، شرایط اقتصادی نامناسب، نگرانی از آینده شغلی و فشار‌های فرهنگی و خانوادگی برای موفقیت تحصیلی از دیگر عوامل تأثیرگذار به شمار می‌روند.

مدیر مرکز مشاوره دانشگاه ادامه داد: نحوه بازنمایی اخبار آسیب به خود در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز می‌تواند اثر سرایت‌پذیری داشته باشد و نبود آموزش مهارت‌های زندگی و تاب‌آوری در محیط‌های آموزشی از دیگر زمینه‌های افزایش آسیب‌پذیری دانشجویان است.

وی درباره اثرات آسیب به خود در سطح جامعه گفت: این پدیده به‌عنوان بحرانی اجتماعی، پیامد‌هایی از جمله بروز مشکلات روانی در خانواده‌ها و کاهش احساس امنیت روانی در دانشگاه‌ها دارد و هزینه‌های اقتصادی و درمانی قابل توجهی را به جامعه تحمیل می‌کند.

دکتر صمدی در تشریح اهداف «طرح پنجره نو» اظهار کرد: این طرح با هدف پیشگیری هدفمند و مداخله مؤثر در رفتار‌های خودآسیب‌رسان، شناسایی زودهنگام دانشجویان در معرض خطر و ارتقای تاب‌آوری و مهارت‌های زندگی اجرا می‌شود.

او ادامه داد: از دیگر اهداف این طرح می‌توان به آموزش اساتید مشاور و همتایاران سلامت روان، ایجاد نظام یکپارچه ثبت داده‌ها در سامانه «فرابر» و پایش مداوم وضعیت روانی دانشجویان توسط دفتر مشاوره دانشجویی وزارت بهداشت اشاره کرد.

این مسئول جمعیت هدف این طرح را تمامی دانشجویان و دستیاران رشته‌های علوم پزشکی دانست که بر اساس شاخص‌های روان‌شناختی، تحصیلی، خانوادگی و اجتماعی، در معرض خطر رفتار‌های خودآسیب‌رسان قرار دارند.

به گفته دکتر صمدی، ساختار اجرایی این طرح در دانشگاه علوم پزشکی مشهد شامل سه تیم تخصصی متشکل از روان‌پزشک، روان‌شناس بالینی و مددکار اجتماعی است که وظیفه رصد، نظارت، اقدامات پیشگیرانه، مداخله‌ای و توان‌بخشی پس از مداخله را بر عهده دارند.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای طرح ملی «پنجره نو»، شاهد ارتقای سلامت روان و کاهش آسیب‌های اجتماعی در میان دانشجویان و دستیاران دانشگاه باشیم.