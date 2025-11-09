آغاز اجرای طرح ملی «پنجره نو» در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
طرح ملی «پنجره نو»، در راستای ارتقای سلامت روان جمعیت دانشجویی، در دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: این طرح براساس ابلاغ مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با هدف کاهش و کنترل رفتارهای خودآسیبرسان و پیشگیری از آسیب به خود در میان دانشجویان و دستیاران، در این دانشگاه اجرا میشود.
دکتر حمیده صمدی با اشاره به ضرورت اجرای طرح، اظهار کرد: آسیب به خود یکی از مهمترین چالشهای سلامت روان در جوامع امروزی است و در میان جوانان و دانشجویان، به دلیل ویژگیهای خاص این دوره و فشارهای تحصیلی، به عنوان معضلی جدّی شناخته میشود.
به گفته وی، اقدام به آسیب به خود علاوه بر پیامدهای فردی و خانوادگی، تبعات روانی، اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای جامعه به همراه دارد و میتواند موجب کاهش کیفیت زندگی و تضعیف سرمایه اجتماعی شود.
دکتر صمدی با تشریح عوامل مؤثر در بروز رفتارهای خودآسیبرسان در دانشجویان، گفت: آسیب به خود، پدیدهای چندعاملی است که متأثر از عوامل روانشناختی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شکل میگیرد.
وی افزود: اختلالات روانی از جمله افسردگی، اضطراب و اختلالات خلقی، فشارهای تحصیلی، احساس ناکامی و انزوای اجتماعی از مهمترین عوامل فردی مؤثر در بروز این رفتارها هستند؛ همچنین، شرایط اقتصادی نامناسب، نگرانی از آینده شغلی و فشارهای فرهنگی و خانوادگی برای موفقیت تحصیلی از دیگر عوامل تأثیرگذار به شمار میروند.
مدیر مرکز مشاوره دانشگاه ادامه داد: نحوه بازنمایی اخبار آسیب به خود در رسانهها و شبکههای اجتماعی نیز میتواند اثر سرایتپذیری داشته باشد و نبود آموزش مهارتهای زندگی و تابآوری در محیطهای آموزشی از دیگر زمینههای افزایش آسیبپذیری دانشجویان است.
وی درباره اثرات آسیب به خود در سطح جامعه گفت: این پدیده بهعنوان بحرانی اجتماعی، پیامدهایی از جمله بروز مشکلات روانی در خانوادهها و کاهش احساس امنیت روانی در دانشگاهها دارد و هزینههای اقتصادی و درمانی قابل توجهی را به جامعه تحمیل میکند.
دکتر صمدی در تشریح اهداف «طرح پنجره نو» اظهار کرد: این طرح با هدف پیشگیری هدفمند و مداخله مؤثر در رفتارهای خودآسیبرسان، شناسایی زودهنگام دانشجویان در معرض خطر و ارتقای تابآوری و مهارتهای زندگی اجرا میشود.
او ادامه داد: از دیگر اهداف این طرح میتوان به آموزش اساتید مشاور و همتایاران سلامت روان، ایجاد نظام یکپارچه ثبت دادهها در سامانه «فرابر» و پایش مداوم وضعیت روانی دانشجویان توسط دفتر مشاوره دانشجویی وزارت بهداشت اشاره کرد.
این مسئول جمعیت هدف این طرح را تمامی دانشجویان و دستیاران رشتههای علوم پزشکی دانست که بر اساس شاخصهای روانشناختی، تحصیلی، خانوادگی و اجتماعی، در معرض خطر رفتارهای خودآسیبرسان قرار دارند.
به گفته دکتر صمدی، ساختار اجرایی این طرح در دانشگاه علوم پزشکی مشهد شامل سه تیم تخصصی متشکل از روانپزشک، روانشناس بالینی و مددکار اجتماعی است که وظیفه رصد، نظارت، اقدامات پیشگیرانه، مداخلهای و توانبخشی پس از مداخله را بر عهده دارند.
وی ابراز امیدواری کرد با اجرای طرح ملی «پنجره نو»، شاهد ارتقای سلامت روان و کاهش آسیبهای اجتماعی در میان دانشجویان و دستیاران دانشگاه باشیم.