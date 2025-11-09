شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: کارت‌های اضطراری سوخت موجود در جایگاه‌ها جمع‌آوری نشده‌اند و درحال‌حاضر هیچ برنامه‌ای برای جمع‌آوری آنها وجود ندارد.

بنا بر اعلام این شرکت، کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها برای خودرو‌هایی در نظر گرفته شده‌اند که به هر دلیل کارت سوخت شخصی ندارند.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از مالکان خودرو‌ها درخواست کرد برای خدمات‌رسانی مطلوب‌تر، حتماً از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند تا کارت‌های اضطراری موجود در جایگاه‌ها در شرایط خاص و برای خودرو‌های بدون کارت سوخت استفاده شوند.

با اتمام سهمیه نرخ اول، امکان استفاده از سهمیه نرخ دوم کارت‌های سوخت کماکان وجود دارد.