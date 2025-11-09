

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس آموزش و پرورش ناحیه ۴ مشهد گفت: پس از وقوع تماس مدیر مدرسه با اورژانس ۱۱۵، دانش‌آموزان پایه دوم ابتدایی برای انجام معاینات و اطمینان از سلامت کامل به بیمارستان منتقل شدند.

مجید باستانی افزود: به گفته تکنسین‌های اورژانس، بیشتر دانش‌آموزان دچار استرس شده بودند و علائم جسمی حاد نداشتند.

وی ادامه داد: با وقوع این حادثه، آموزش حضوری در نوبت عصر مدرسه تعطیل و آموزش‌ها به‌صورت مجازی دنبال شد.

باستانی گفت: بر اساس اعلام بیمارستان، تمامی دانش‌آموزان در سلامت کامل به سر می‌برند و ساعت هفده امروز از بیمارستان مرخص شدند.

وی افزود: علت وقوع حادثه و جزییات نقص فنی آبگرمکن توسط کارشناسان در دست بررسی است.