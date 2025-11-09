جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر در فرمانداری ویژه شهرستان میناب برگزار شد.

تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در اداره‌های میناب

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، امام جمعه میناب گفت: همه اداره‌ها در مدت ١٠ روز باید رئیس و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خود را به ستاد معرفی کنند.

آیت الله محسن ابراهیمی افزود: شورا‌های امر به معروف و نهی از منکر در اداره، نهادها، اصناف و بازار تشکیل می‌شود.

وی گفت: گروه‌های مطالبه گری امر به معروف و نهی از منکر هم در همه زمینه‌ها اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و هنری تشکیل می‌شود.

