جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر در فرمانداری ویژه شهرستان میناب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، امام جمعه میناب گفت: همه ادارهها در مدت ١٠ روز باید رئیس و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خود را به ستاد معرفی کنند.
آیت الله محسن ابراهیمی افزود: شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در اداره، نهادها، اصناف و بازار تشکیل میشود.
وی گفت: گروههای مطالبه گری امر به معروف و نهی از منکر هم در همه زمینهها اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و هنری تشکیل میشود.
