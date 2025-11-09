قهرمان اسبق جهان و سرمربی تیم ملی پاکستان، از عضویت در کمیته فنی فدراسیون تکواندو کشورمان کناره‌گیری کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، یوسف کرمی دارنده مدال‌های طلای جهان و برنز المپیک شهریورماه سال جاری با حکم هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو به عضویت کمیته فنی این فدراسیون در آمد.

کرمی که در حال حاضر هدایت تیم ملی پاکستان را بر عهده دارد امروز ۱۸ آبان اعلام کرد که از ادامه حضور در کمیته فنی فدراسیون تکواندو کناره‌گیری کرده است.

کرمی به دلیل مشغله کاری و عدم تاثیرگذاری لازم از سمت خود استعفا داده است.