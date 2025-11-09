به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان مجری طرح های عمرانی بنیاد علوی در لرستان گفت:بنیاد علوی با مشارکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با هدف توسعه ی فضاهای آموزشی و برچیدن مدارس سنگی، تا دهه ی فجر امسال ۱۶ واحد آموزشی جدید را به آموزش و پرورش لرستان تحویل می‌دهد.

این طرح با هدف جایگزینی مدارس فرسوده وسنگی با فضاهای آموزشی ایمن و استاندارد در قالب برنامه‌ی ارتقای عدالت آموزشی و توسعه ی زیرساخت‌های مناطق کمتر برخوردار اجرا می‌شود .