مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم با اشاره به سامانه خدمات شهروندی زیماند گفت: مردم میتوانند با جداسازی پسماندهای خشک علاوه بر کمک به محیط زیست نفع اقتصادی ببرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سید عبدالله میرابراهیمی گفت: سامانه زیماند، سامانه مشارکت شهروندی است که قمیها با نصب آن از خدمات گسترده شهروندی بهرهمند میشوند.
به گفته وی، یکی از برنامههای این سامانه مشارکت در طرح تفکیک و جداسازی پسماند خشک است که شهروندان میتوانند با تفکیک و تحویل پسماند خشک به سامانه شامل انواع فلزات، کاغذ و مقوا، انواع پلاستیک، بطریها، شیشهها و ...، کیف پول خود را شارژ کنند و از خدماتی مانند خرید اینترنت، شارژ سیمکارت بهرهمند شوند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم از عضویت ۷۰ هزار شهروند قمی در سامانه خدمات شهروندی زیماند خبر داد و گفت: هدف از این سامانه جلب مشارکت شهروندی در فعالیتهای زیستمحیطی و خیرخواهانه عمومی است.
میر ابراهیمی افزود: شهروندان با ثبت میزان پسماند خشک خود در سامانه زیماند میتوانند به متولیان مدیریت پسماند اطلاع دهند تا با حضور درب منازل این پسماندها را تحویل بگیرند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، شهروندان میتوانند به صورت حضوری به ۵۴ غرفه سطح شهر برای تحویل پسماند خشک مراجعه کنند که آدرس آنها در سامانه زیماند ثبت شده است.