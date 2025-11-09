به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان پلدشت گفت: گروه پزشکی جهادی سپاه در مدت ۴ روز به یک زهر نفر در شهرستان مرزی پلدشت خدمات بهداشتی و درمانی رایگان ارایه کردند.

گروهی از پزشکان جهادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با عنوان گروه جهادی منادیان صلح. با همکاری و مشارکت بنیاد علوی و بسیج سازندگی سپاه شهدای استان آذربایجان غربی در در شهرستان مرزی پلدشت در شمال غرب کشور مستقر، و برای مردم خدمات بهداشتی و درمانی رایگان ارایه کردند.

حسین دارابی مسئول گروه جهادی منادیان صلح گفت: در شهرستان پلدشت استان آذربایجان غربی مستقر هستیم با حدود ۳۰ نفر از بچه‌های پزشکی و دندانپزشکی که پزشکان ما در علوم تخصصی اطفال زنان و زایمان. داخلی و اعصاب و روان هستند پزشک عمومی ، دارو خانه و گروه پرستاری و کارگروه روانشانسی؛ و گروه دندانپزشکی مان متشکل از ۱۴ دندانپزشک عمومی و یک مختصص و جراح که خدمات جرم گیری. ترمیم و عصب کشی را انجام می‌دهد.

سرهنگ عطاری فرمانده ناحیه مقاومت بسیح سپاه شهرستان پلدشت گفت: در راستای برگزاری کنگره ۱۲ هزار شهید استان آذربایجان غربی گروهی از پزشکان جهادی سلامت محور بسیجی با حضور در شهرستان برای یک هزار نفر خدمات بهداشتی و درمانی رایگان ارایه کردند.

اکبر قدیمی مجری طرح بنیاد علوی در استان آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: با حمایت بنیاد علوی در استان آذربایجان غربی در سال ۱۴۰۴ شش گروه جهادی در نقاط مختلف استان مستقر و برای شش هزار نفر خدمات چشم پزشکی و دندانپزشکی ارایه شده است .

رعنا قربانی فرماندار شهرستان پلدشت یکی از کار‌های برجسته گروه‌های جهادی ارایه خدمات بهداشتی و درمانی در نقاط محروم است که در این راستا هم خدماتی به رمدم عزیز شهرستان پلدشت ارایه گردید.

این گروه جهادی علاوه بر ارایه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به مردم. داروی رایگان هم در اختیار مردم قرار دادند.

برگزاری اردو‌های جهادی در حوزه سلامت علاوه بر ارتقای بهداشت. باعث افزایش خدمات درمانی بهتر به مردم مناطق محروم خواهد شد.