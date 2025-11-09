پخش زنده
امروز: -
تیم های تخصصی چشم پزشکی و زنان قرارگاه جهادی شهید مولایی، ۸۵۰ خدمت جهادی در روستای بلقان آباد خوشاب ارائه دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شبکه بهداشت و درمان خوشاب گفت: اردوی سه روزه ارائه خدمات تخصصی در حوزه های چشم پزشکی و زنان به همت بنیاد علوی در روستای بلقان آباد این شهرستان برگزار شد.
حمید عالمی افزود: این برنامه با هدف ارتقای سلامت عمومی، بهبود دسترسی مردم به خدمات درمانی تخصصی و کاهش هزینه های درمانی اقشار کم درآمد طراحی شده بود.
او ادامه داد: در این اردو، تیم های تخصصی چشم پزشکی و زنان قرارگاه جهادی شهید مهدی مولایی به همراه گروهی از کارشناسان شبکه بهداشت و درمان خوشاب، خدمات مورد نیاز را بهصورت رایگان به مردم ارائه دادند.
عالمی بیان کرد: در مجموع، ۸۵۰ خدمت درمانی شامل: ۶۴۲ خدمت چشم پزشکی همراه با توزیع ۴۴۰ عدد عینک رایگان و ۲۰۸ خدمت تخصصی زنان به مراجعان ارائه شد.
رئیس شبکه بهداشت خوشاب گفت: خدمات دارویی مورد نیاز بیماران نیز با ارزش بیش از ۷۵ میلیون ریال در اختیار مراجعه کنندگان قرار گرفت.
وی افزود: این اردو با حضور فعال ماما، کارشناس تغذیه، کارشناس سلامت روان و مراقبان سلامت شبکه بهداشت و درمان خوشاب برگزار شد و خدمات مشاوره ای متعددی نیز ارائه شد.
عالمی گفت: در مجموع، ۱۰۰ مورد مشاوره مامایی، ۱۳۲ مورد مشاوره تغذیه و ۷۸ مورد مشاوره روان شناسی به صورت رایگان در اختیار مراجعان قرار گرفت.