به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان در نشست مجمع استادیاران نواحی مقاومت بسیج استان، با اشاره به حوادث اخیر منطقه و جنگ ۱۲ روزه غزه، شباهت‌های آن با دوران دفاع مقدس را یادآور شد و گفت:در هر دو مقطع، سازمان‌های بین‌المللی در حمایت از ملت‌های مظلوم سکوت کردند و دشمن با محوریت آمریکا جنگ را تحمیل کرد؛ اما آنچه موجب پایداری شد، نقش ولایت فقیه، حضور مردم و وحدت نیرو‌های مسلح بود.

سردار فدا با اشاره به فداکاری مردم اصفهان در حوادث اخیر و تقدیم بیش از صد شهید، ادامه داد: جوانان دهه‌های ۸۰ و ۹۰ همان روحیه‌ای را دارند که نسل دفاع مقدس داشت، این نشانه زنده بودن روح ایثار و ولایت‌مداری در جامعه ماست.

سردار مجتبی فدا با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی به‌دنبال تضعیف ارکان قدرت ملی از جمله توان هسته‌ای و صنعت موشکی هستند، افزود: هدف آنها ناامیدی، جنگ روانی و فاصله میان مردم و نظام بود، اما در سایه هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، این نقشه‌ها با شکست مواجه شد.

فرمانده سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان گفت: نباید اجازه دهیم دشمن با عملیات روانی، وحدت ملت را خدشه‌دار کند، تقویت ایمان، انس با قرآن، رعایت حجاب و گسترش حلقه‌های معرفتی، کلید استمرار انقلاب اسلامی است و مسجد و روحانیت محور این حرکت‌اند و همه باید برای پویایی این نهاد الهی تلاش کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت بازگشت به محوریت مسجد در مدیریت اجتماعی گفت: مسجد باید کانون حل مسائل محله و محور هم‌افزایی نهاد‌ها باشد.

سردار فدا در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت شبکه تربیتی صالحین و نقش استادیاران در فرآیند رشد فکری نیرو‌های بسیجی گفت:فرماندهان نواحی باید ۵۰ درصد از وقت خود را صرف پیگیری و تقویت حلقه‌های تربیتی کنند، جذب نیرو مهم است، اما نگه‌داشت آنها مهم‌تر است؛ تربیت، استمرار می‌خواهد.

در این نشست از زحمات حجت‌الاسلام کوچک‌زاد قدردانی و آقای سنایی به‌عنوان مدیر جدید امور مساجد استان انتخاب شد.