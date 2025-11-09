پخش زنده
امروز: -
سردار فدا: حفظ وحدت مقدس و احیای مسجدمحوری، رمز پایداری انقلاب اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) استان اصفهان در نشست مجمع استادیاران نواحی مقاومت بسیج استان، با اشاره به حوادث اخیر منطقه و جنگ ۱۲ روزه غزه، شباهتهای آن با دوران دفاع مقدس را یادآور شد و گفت:در هر دو مقطع، سازمانهای بینالمللی در حمایت از ملتهای مظلوم سکوت کردند و دشمن با محوریت آمریکا جنگ را تحمیل کرد؛ اما آنچه موجب پایداری شد، نقش ولایت فقیه، حضور مردم و وحدت نیروهای مسلح بود.
سردار فدا با اشاره به فداکاری مردم اصفهان در حوادث اخیر و تقدیم بیش از صد شهید، ادامه داد: جوانان دهههای ۸۰ و ۹۰ همان روحیهای را دارند که نسل دفاع مقدس داشت، این نشانه زنده بودن روح ایثار و ولایتمداری در جامعه ماست.
سردار مجتبی فدا با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی بهدنبال تضعیف ارکان قدرت ملی از جمله توان هستهای و صنعت موشکی هستند، افزود: هدف آنها ناامیدی، جنگ روانی و فاصله میان مردم و نظام بود، اما در سایه هدایتهای رهبر معظم انقلاب، این نقشهها با شکست مواجه شد.
فرمانده سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) استان اصفهان گفت: نباید اجازه دهیم دشمن با عملیات روانی، وحدت ملت را خدشهدار کند، تقویت ایمان، انس با قرآن، رعایت حجاب و گسترش حلقههای معرفتی، کلید استمرار انقلاب اسلامی است و مسجد و روحانیت محور این حرکتاند و همه باید برای پویایی این نهاد الهی تلاش کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت بازگشت به محوریت مسجد در مدیریت اجتماعی گفت: مسجد باید کانون حل مسائل محله و محور همافزایی نهادها باشد.
سردار فدا در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت شبکه تربیتی صالحین و نقش استادیاران در فرآیند رشد فکری نیروهای بسیجی گفت:فرماندهان نواحی باید ۵۰ درصد از وقت خود را صرف پیگیری و تقویت حلقههای تربیتی کنند، جذب نیرو مهم است، اما نگهداشت آنها مهمتر است؛ تربیت، استمرار میخواهد.
در این نشست از زحمات حجتالاسلام کوچکزاد قدردانی و آقای سنایی بهعنوان مدیر جدید امور مساجد استان انتخاب شد.