به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن کمالی افزود: با هدف تردد آسان ساکنان و محرومیت زدایی معابر روستا‌های نقیشیات ۲، حاج محمدحسین، آقابیگی، بند قیر، بوکیشه، مهدی آباد و زباری ۲ بخش میان آب بهسازی و آسفالت شدند.

وی با اشاره به اینکه در مجموع ۴۵ هزار متر مربع از معابر این روستا آسفالت شده‌اند، ادامه داد: برخی از این روستا‌ها گردشگری هستند که با تکمیل زیر ساخت‌ها زمینه رونق گردشگری آنها بیش از بیش فراهم می‌شود.

بخشدار میان آب ادامه داد: در تلاش هستیم تا جذب سهمیه قیر دیگر روستا‌های این بخش در قالب نهضت آسفالت بهسازی و از نعمت راه آسفالت بهره‌مند شوند.