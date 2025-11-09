پخش زنده
بخشدار میان آب شوشتر گفت: نهضت آسفالت در هفت روستای این بخش با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرا و به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن کمالی افزود: با هدف تردد آسان ساکنان و محرومیت زدایی معابر روستاهای نقیشیات ۲، حاج محمدحسین، آقابیگی، بند قیر، بوکیشه، مهدی آباد و زباری ۲ بخش میان آب بهسازی و آسفالت شدند.
وی با اشاره به اینکه در مجموع ۴۵ هزار متر مربع از معابر این روستا آسفالت شدهاند، ادامه داد: برخی از این روستاها گردشگری هستند که با تکمیل زیر ساختها زمینه رونق گردشگری آنها بیش از بیش فراهم میشود.
بخشدار میان آب ادامه داد: در تلاش هستیم تا جذب سهمیه قیر دیگر روستاهای این بخش در قالب نهضت آسفالت بهسازی و از نعمت راه آسفالت بهرهمند شوند.