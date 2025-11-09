پخش زنده
رقابتهای نیمفصل نخست لیگ کانوپولو بانوان با حضور ۷ تیم از فردا در دریاچه آزادی تهران آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نخست لیگ کانوپولو بانوان سال ۱۴۰۴ روزهای ۱۹ و ۲۰ آبان در دریاچه آزادی تهران برگزار خواهد شد.
در این دوره از لیگ، تیمهای واریان البرز، الوند همدان، نوین تهران، شهرداری مراغه، نوین شمیرانات، شهید رسولی نوشهر و جوان تهران با ترکیبهایی متشکل از ملیپوشان و استعدادهای جوان به مصاف یکدیگر میروند.
مسابقات در قالب نیمفصل نخست در دو روز برگزار میشود و تیمها تلاش خواهند کرد با کسب نتایج مطلوب، جایگاه مناسبی در جدول ردهبندی برای ادامه فصل به دست آورند.
لیگ کانوپولو بانوان به عنوان یکی از پرهیجانترین رویدادهای تقویم قایقرانی کشور، علاوه بر ایجاد فضای رقابتی سالم، نقش مهمی در استعدادیابی و رشد فنی بانوان ورزشکار در رشته کانوپولو ایفا میکند.
فدراسیون قایقرانی اعلام کرده است که این رقابتها با رعایت کامل استانداردهای فنی و داوری برگزار خواهد شد و هدف از برگزاری منظم لیگ، افزایش سطح آمادگی تیمها برای حضور در رویدادهای بینالمللی آینده است.