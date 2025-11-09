به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار به میزبانی تبریز برگزار می‌شود رویدادی که از ۱۵ تا ۱۸ آذرماه برگزار می‌شود و قرار است با نگاهی نو مفهوم جاودانه ایثار را در قاب سینما و سطر‌های فیلمنامه بازآفرینی کند.

این جشنواره با هدف بازشناسی جلوه‌های درخشان ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی در جامعه ایرانی، تلاش دارد تا زبان هنر را به خدمت ارزش‌های معنوی بگیرد و دریچه‌ای تازه به سوی فهم عمیق‌تر از روحیه جهاد و مقاومت بگشاید.

برگزارکنندگان جشنواره بر این باورند که سینما، رسانه‌ای تاثیرگذار برای انتقال مفاهیم ناب انسانی است و می‌تواند نقش مهمی در تعمیق باور‌های فرهنگی ایفا کند. در همین راستا یکی از اهداف اصلی جشنواره، ارتقای سطح بینش و آگاهی جامعه نسبت به ارزش‌های والای ایثار و شهادت عنوان شده است.

علی‌ اکبر سلمانی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان‌شرقی اظهار کرد:معرفی شخصیت‌های برجسته و تاثیرگذار در حوزه جهاد و ایثار، حمایت از تولید آثار سینمایی متعهد و فراهم کردن بستری برای تبادل تجربیات میان هنرمندان، پژوهشگران و فعالان فرهنگی از جمله ماموریت‌های ما در این دوره است. سینمای ایثار تنها بازگوکننده تاریخ نیست بلکه آیینه‌ای برای امروز و چراغی برای آینده است.

وی با اشاره به برگزاری دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار در تبریز گفت: پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت، ماموریت ذاتی بنیاد شهید است. برگزاری جشنواره‌ای از این دست فرصتی برای یادآوری حماسه‌های مردان و زنانی است که آرامش امروز ما را با ایثار خویش رقم زدند. تلاش داریم با حضور فعال هنرمندان، خانواده‌های شهدا و ایثارگران این رویداد را به نمادی از پیوند هنر و ارزش‌های انسانی تبدیل کنیم.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی گفت: تبریز همواره مهد فرهنگ‌سازی و نوآوری بوده و شایسته است که چنین رویداد‌هایی در این شهر برگزار شود تا نام آن بار دیگر به عنوان کانون هنر متعهد در کشور بدرخشد.

سلمانی اظهار کرد: دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار به همت معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران و با همکاری استانداری آذربایجان‌شرقی و شهرداری تبریز برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: هدف جشنواره کشف استعداد‌های جوان و حمایت از آثار خلاقانه‌ای است که با زبان تصویر، از حقیقت ایثار سخن می‌گویند حقیقتی که در هیاهوی زندگی امروز یادآور معنا، تعهد و انسانیت است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی گفت:جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار تنها یک رویداد فرهنگی نیست، بلکه حرکتی است برای پیوند میان هنر و هویت ملی. تداوم چنین برنامه‌هایی می‌تواند به جریان‌سازی فرهنگی منجر شود جریانی که نسل‌های آینده را با مفهوم والای ایثار آشنا کرده و در مسیر همبستگی و وفاق ملی یاری رساند.