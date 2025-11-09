پخش زنده
دومین دوره رویداد ملی بازی نامه نویسی با حضور ۱۲۰ دانش آموز دختر و پسر در یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دبیر اجرایی رویداد گفت: این رویداد با موضوع ایران من، قهرمان من و پیشرفت با رویکرد مبارزه با رژیم صهیونیستی در شهرهای مختلف کشور برگزار میشود.
سیمیار افزود: دانش آموزان در این رویداد، طراحی بازیهای رومیزی و پروندهای را آموزش میبینند و بازیهای مدنظر خود را طراحی میکنند.
وی با اشاره به حضور ۱۲۰ دانش آموز دختر و پسر در قالب ۴۰ گروه در این رویداد تصریح کرد: هدف اینست که دانش آموزان به جای مصرف کننده، یک تولید کننده باشند و بازیهای مد نظر خود را طراحی کنند.